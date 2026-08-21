La valise à histoires, Médiathèque Le Trente, Vienne

Informations pratiques

La valise à histoires Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque Le Trente Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Bienvenue au théâtre ! Une présentation en histoires de la saison jeune public du Théâtre François Ponsard de Vienne.

à partir de 4 ans

Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474159940 https://www.trente-et-plus.fr/

Biblis en folie 2026

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