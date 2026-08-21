AGENDA · Vienne
La valise à histoires, Médiathèque Le Trente, Vienne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Trente · Vienne
Informations pratiques
La valise à histoires Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque Le Trente Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Bienvenue au théâtre ! Une présentation en histoires de la saison jeune public du Théâtre François Ponsard de Vienne.
à partir de 4 ans
Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474159940 https://www.trente-et-plus.fr/
Biblis en folie 2026
©biblitothèquesdevienne
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