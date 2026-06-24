La vallée de la Loire Rouen mardi 29 septembre 2026.

Rouen

La vallée de la Loire

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 19:30:00

fin : 2026-09-29 22:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Atelier dégustation .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com

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English : La vallée de la Loire

L’événement La vallée de la Loire Rouen a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité