La végétation urbaine – plus que de simples mauvaises herbes ?, Gaußplatz, 20. Bezirk, Vienne

La végétation urbaine – plus que de simples mauvaises herbes ? Samedi 6 juin, 10h00, 11h00 Gaußplatz, 20. Bezirk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Découvrez la flore viennoise, au-delà des parcs : des fleurs sauvages en bord de route aux plantes pionnières des villes. Mauvaises herbes envahissantes ou survivantes remarquables, précieuses pour la nature ? Apprenez comment les plantes sauvages s’adaptent au climat urbain, abritent des insectes et embellissent notre quotidien. Cette excursion révèle une surprenante variété d’espèces dans des zones densément bâties et montre comment la nature et la ville se mêlent. Idéale pour les amoureux de la nature et tous ceux qui souhaitent découvrir la flore viennoise sous un nouvel angle.

Gaußplatz, 20. Bezirk wien Vienne

Découvrez la flore viennoise, au-delà des parcs : des fleurs sauvages en bord de route aux plantes pionnières des villes. Mauvaises herbes envahissantes ou survivantes remarquables, précieuses pour ?…