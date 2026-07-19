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La Veille (Restitution) de Tami Notsani Mémorial de la Shoah Paris

samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

La Veille (Restitution) de Tami Notsani Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
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Lors de la Nuit Blanche en juin dernier, l’artiste Tami Notsani a recueilli, dans le cadre de sa performance participative La Veille, plus de 130 voix de visiteurs, commentant des images d’archives de femmes et d’enfants choisies par l’artiste. Cette installation transforme ces témoignages en œuvre nouvelle et réactive l’émotion de cette performance et des récits recueillis. Exceptionnellement, le Mémorial de la Shoah sera ouvert le samedi 19 septembre de 10h à 18h avec accès à l’ensemble des expositions.

RÉSERVER

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Installation d’art contemporain
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial


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