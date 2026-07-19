La Veille (Restitution) de Tami Notsani Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Lors de la Nuit Blanche en juin dernier, l’artiste Tami Notsani a recueilli, dans le cadre de sa performance participative La Veille, plus de 130 voix de visiteurs, commentant des images d’archives de femmes et d’enfants choisies par l’artiste. Cette installation transforme ces témoignages en œuvre nouvelle et réactive l’émotion de cette performance et des récits recueillis. Exceptionnellement, le Mémorial de la Shoah sera ouvert le samedi 19 septembre de 10h à 18h avec accès à l’ensemble des expositions.

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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine



Installation d’art contemporain

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



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