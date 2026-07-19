La Veille (Restitution) de Tami Notsani Mémorial de la Shoah Paris
samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Lors de la Nuit Blanche en juin dernier, l’artiste Tami Notsani a recueilli, dans le cadre de sa performance participative La Veille, plus de 130 voix de visiteurs, commentant des images d’archives de femmes et d’enfants choisies par l’artiste. Cette installation transforme ces témoignages en œuvre nouvelle et réactive l’émotion de cette performance et des récits recueillis. Exceptionnellement, le Mémorial de la Shoah sera ouvert le samedi 19 septembre de 10h à 18h avec accès à l’ensemble des expositions.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Installation d’art contemporain
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- 19e Traversée de Paris en véhicules d’époque 19 juillet 2026
- Annette Ciné Klub • 19 juillet, Cinéma du Panthéon, Paris 19 juillet 2026
- Rêve en Ambient x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices ᰔᩚ, Jardin 21, Paris 19 juillet 2026
- Back to Bach – Festival OuVERTures, Square Jules Verne, Paris 19 juillet 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 19 juillet 2026