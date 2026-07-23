AGENDA · Chartres-de-Bretagne
La Veillée – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
dimanche 30 mai 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
La Compagnie Le Commun des Mortels invite le public à une grande veillée artistique et conviviale, pour découvrir ou redécouvrir les talents des habitant·es, à travers une chanson, un poème, une histoire, une danse ou un souvenir… agrémentés de quelques interventions artistiques de la compagnie.
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