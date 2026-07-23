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La Veillée – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

dimanche 30 mai 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

La Veillée – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Heure de début
18:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

La Compagnie Le Commun des Mortels invite le public à une grande veillée artistique et conviviale, pour découvrir ou redécouvrir les talents des habitant·es, à travers une chanson, un poème, une histoire, une danse ou un souvenir… agrémentés de quelques interventions artistiques de la compagnie.

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