Thionville

La veillée des Maîtres d’armes Nuit des musées

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À la nuit tombée, le musée replonge dans son passé… Les maîtres d’armes semblent reprendre vie et leurs secrets n’attendent qu’à être découverts.

Le temps d’une veillée exceptionnelle, les visiteurs sont invités à participer à un jeu immersif mêlant observation, réflexion et esprit d’équipe.

À partir de 6 ans 3 niveaux de jeu.Enfants

0 .

Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

As night falls, the museum plunges back into its past? The masters of arms seem to come back to life, and their secrets are waiting to be discovered.

For an exceptional evening, visitors are invited to take part in an immersive game combining observation, reflection and team spirit.

Ages 6 and up 3 game levels.

L’événement La veillée des Maîtres d’armes Nuit des musées Thionville a été mis à jour le 2026-04-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME