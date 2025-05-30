La Vélo Agglo Rétro #10 Laval
La Vélo Agglo Rétro #10 Laval dimanche 14 juin 2026.
Laval
La Vélo Agglo Rétro #10
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
10 ème édition de la Vélo Agglo Rétro
Journée à vélo vintage
La Vélo Agglo Rétro revient le dimanche 14 juin 2026. Journée à vélo vintage sur les routes de Laval et son agglomération, circuit de 36 kms, animations musicales et pauses gourmandes, photo souvenir, concours d’élégance…
Rendez-vous à partir de 9h30 Esplanade du Château Neuf (Place de la Trémoille).
N’oubliez pas votre dossard ainsi que le road-book (remis à l’inscription).
>>> Point retrait vélos L’Amicyclette (pour ceux qui en ont loué).
Animation Guy Daussy à l’accordéon pour se mettre dans l’ambiance !
– Concours d’élégance de la plus belle Paulette Mesdames venez présenter votre allure et votre monture. Un jury récompensera la plus belle Paulette de la Vélo Agglo Rétro 2026 !
Départ Officiel de la #VAR2026 à 10H30
1ère étape
Arrivée à Forcé, jardin de la mairie, pour le traditionnel Apéro Cacahuètes !
2ème étape
Arrivée à Parné-sur-Roc, dans le pré de Josiane, pour la pause pique-nique.
Apportez votre déjeuner ou alors, partez léger le matin Le Comptoir du Roc à Parné-sur-Roc, propose un panier pique-nique
(sur réservation jusqu’au 10 juin 16 €/pers. hors boisson).
Animation concert Miss Candy Trio Guinguette.
Après la petite sieste, on enfourche les vélos pour rejoindre le chemin de halage.
3ème étape
Photobooth et pause cookies à la Maison Marguerite, écluse de Port Rhingeard.
Dernière ligne droite ! On poursuit la balade sur le halage, direction Laval.
La ligne d’arrivée !
Arrivée en fanfare Place du 11 Novembre vers 18h.
Animations Big Band du Conservatoire de Bonchamp.
Inscriptions obligatoire jusqu’au 12 juin
8€/adulte
Gratuit pour les 18 ans
REPAS Vous pouvez apporter votre déjeuner ou réserver un panier pique-nique concocté par Le Comptoir du Roc à Parné-sur-Roc (16 €/pers. boissons non comprises réservation jusqu’au 10 juin à 18h .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
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English :
10 th edition of the Vélo Agglo Rétro
L’événement La Vélo Agglo Rétro #10 Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME
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