La Vélo Agglo Rétro #10 Laval

Laval

La Vélo Agglo Rétro #10

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

10 ème édition de la Vélo Agglo Rétro

Journée à vélo vintage

La Vélo Agglo Rétro revient le dimanche 14 juin 2026. Journée à vélo vintage sur les routes de Laval et son agglomération, circuit de 36 kms, animations musicales et pauses gourmandes, photo souvenir, concours d’élégance…

Rendez-vous à partir de 9h30 Esplanade du Château Neuf (Place de la Trémoille).

N’oubliez pas votre dossard ainsi que le road-book (remis à l’inscription).

>>> Point retrait vélos L’Amicyclette (pour ceux qui en ont loué).

Animation Guy Daussy à l’accordéon pour se mettre dans l’ambiance !

– Concours d’élégance de la plus belle Paulette Mesdames venez présenter votre allure et votre monture. Un jury récompensera la plus belle Paulette de la Vélo Agglo Rétro 2026 !

Départ Officiel de la #VAR2026 à 10H30

1ère étape

Arrivée à Forcé, jardin de la mairie, pour le traditionnel Apéro Cacahuètes !

2ème étape

Arrivée à Parné-sur-Roc, dans le pré de Josiane, pour la pause pique-nique.

Apportez votre déjeuner ou alors, partez léger le matin Le Comptoir du Roc à Parné-sur-Roc, propose un panier pique-nique

(sur réservation jusqu’au 10 juin 16 €/pers. hors boisson).

Animation concert Miss Candy Trio Guinguette.

Après la petite sieste, on enfourche les vélos pour rejoindre le chemin de halage.

3ème étape

Photobooth et pause cookies à la Maison Marguerite, écluse de Port Rhingeard.

Dernière ligne droite ! On poursuit la balade sur le halage, direction Laval.

La ligne d’arrivée !

Arrivée en fanfare Place du 11 Novembre vers 18h.

Animations Big Band du Conservatoire de Bonchamp.

Inscriptions obligatoire jusqu’au 12 juin

8€/adulte

Gratuit pour les 18 ans

REPAS Vous pouvez apporter votre déjeuner ou réserver un panier pique-nique concocté par Le Comptoir du Roc à Parné-sur-Roc (16 €/pers. boissons non comprises réservation jusqu’au 10 juin à 18h .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

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English :

10 th edition of the Vélo Agglo Rétro

L’événement La Vélo Agglo Rétro #10 Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME