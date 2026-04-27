La Vénus Electrique Avant-première Cannes ! Cinéma Le Félix Labouheyre

Labouheyre

La Vénus Electrique Avant-première Cannes !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12

La Vénus Electrique

Avant-première diffusion en simultanée de la séance d’ouverture du festival de Cannes

La Vénus Electrique

Avant-première diffusion en simultanée de la séance d’ouverture du festival de Cannes .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Vénus Electrique Avant-première Cannes !

The Electric Venus

Preview simulcast of the opening session of the Cannes Film Festival

L’événement La Vénus Electrique Avant-première Cannes ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande