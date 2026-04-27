La Vénus Electrique Avant-première Cannes ! Cinéma Le Félix Labouheyre
La Vénus Electrique Avant-première Cannes ! Cinéma Le Félix Labouheyre mardi 12 mai 2026.
Labouheyre
La Vénus Electrique Avant-première Cannes !
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12 22:30:00
Date(s) :
2026-05-12
La Vénus Electrique
Avant-première diffusion en simultanée de la séance d’ouverture du festival de Cannes
La Vénus Electrique
Avant-première diffusion en simultanée de la séance d’ouverture du festival de Cannes .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : La Vénus Electrique Avant-première Cannes !
The Electric Venus
Preview simulcast of the opening session of the Cannes Film Festival
L’événement La Vénus Electrique Avant-première Cannes ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande
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