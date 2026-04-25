La vénus électrique | Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

La vénus électrique | Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes

Mardi 12 mai 2026 de 19h à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Vivez en direct la soirée d’ouverture de la 79e édition du Festival de Cannes 2026.

19h | Retransmission en direct de la Cérémonie d’Ouverture animée par Eye Haïdara.

20h30 | projection de La vénus électrique, film d’ouverture

Synopsis

Paris, début XXe, Antoine Balestro, peintre en vogue, se sent coupable de la mort de sa femme. En tentant d’entrer en contact avec elle par l’ intermédiaire d’un médium, il rencontre Suzanne, une modeste saltimbanque qui s’est faufilée dans la roulotte de la voyante pour voler de la nourriture…



De Pierre Salvadori

Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Experience the opening night of the 79th Cannes Film Festival 2026 live.

7:00 PM | Live broadcast of the Opening Ceremony hosted by Eye Haïdara.



8:30 PM | Screening of Electric Venus, the opening film

L’événement La vénus électrique | Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles