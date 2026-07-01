La Vénus Électrique La Passerelle Connerré
mercredi 22 juillet 2026 · La Passerelle · Connerré
Informations pratiques
Connerré
La Vénus Électrique
La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Paris, au début du XXe siècle. Persuadé que sa femme Irène est morte par sa faute, Antoine Balestro, peintre en vogue, n’arrive plus à se remettre au travail et désespère Armand, son galeriste. Un soir, en quête de pardon, Antoine, ivre, tente d’entrer en contact avec Irène par l’intermédiaire d’un médium. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste saltimbanque, qui ne connaît rien à l’au-delà et s’est faufilée dans la roulotte de la voyante pour voler de la nourriture… .
La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90
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English :
L’événement La Vénus Électrique Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
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