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AGENDA · Connerré

Super Mario GALAXY Le Film La Passerelle Connerré

mercredi 22 juillet 2026 · La Passerelle · Connerré

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Passerelle
Adresse
4 Avenue Carnot
Ville
72160 Connerré
Département
Sarthe
Tarif
5

Connerré

Super Mario GALAXY Le Film

La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22

À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues.   .

La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90 

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English :

L’événement Super Mario GALAXY Le Film Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois

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