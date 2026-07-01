Super Mario GALAXY Le Film La Passerelle Connerré

Informations pratiques

Connerré

Super Mario GALAXY Le Film

La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

À peine installés au Royaume Champignon, un mystérieux appel à l’aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d’ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d’amis, très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. .

La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90

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English :

L’événement Super Mario GALAXY Le Film Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois