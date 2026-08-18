La véritable histoire de Jack O’Lantern Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

La véritable histoire de Jack O’Lantern

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La conteuse Catherine Vernier vous emmène à la rencontre de sorcières et sorciers, tous aussi méchants les uns que les autres. Puis vous ferez connaissance avec l’Ogresse Baba Yaga , avant de découvrir la véritable histoire de jack O’Lantern, ce vilain personnage qui erre dans la nuit, éclairé par une citrouille, jusqu’à la fin des temps.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storyteller Catherine Vernier takes you on a journey to meet witches and wizards, each one just as wicked as the next. Then you’ll meet the ogre Baba Yaga, before discovering the true story of Jack O’Lantern, that mischievous character who wanders through the night, lit by a pumpkin, until the end of time.

L’événement La véritable histoire de Jack O’Lantern Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS