Informations pratiques

Vernon

La Vernonnaise Tout Terrain

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez participer à une randonnée VTT !

4 parcours au choix

– 30 km

– 45 km

– 60 km

– 14 km Handbike

Les itinéraires empruntent principalement des chemins et sont proposés en allure libre.

Aucun chronométrage ni classement

Parcours pédestre

Un parcours pédestre de 10 km est également proposé, encadré par un capitaine de route.

Accueil des participants

L’accueil et les départs s’effectueront au Centre des Tourelles à Vernonnet.

Inscriptions en septembre .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie

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English : La Vernonnaise Tout Terrain

L’événement La Vernonnaise Tout Terrain Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération