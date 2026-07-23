UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernon

La Vernonnaise Tout Terrain Vernon

dimanche 20 septembre 2026 · Vernon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Parc des Tourelles
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

La Vernonnaise Tout Terrain

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez participer à une randonnée VTT !

4 parcours au choix
– 30 km
– 45 km
– 60 km
– 14 km Handbike

Les itinéraires empruntent principalement des chemins et sont proposés en allure libre.

Aucun chronométrage ni classement

Parcours pédestre
Un parcours pédestre de 10 km est également proposé, encadré par un capitaine de route.

Accueil des participants
L’accueil et les départs s’effectueront au Centre des Tourelles à Vernonnet.

Inscriptions en septembre   .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Vernonnaise Tout Terrain

L’événement La Vernonnaise Tout Terrain Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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