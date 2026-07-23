La Vernonnaise Tout Terrain Vernon
dimanche 20 septembre 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
La Vernonnaise Tout Terrain
Parc des Tourelles Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez participer à une randonnée VTT !
4 parcours au choix
– 30 km
– 45 km
– 60 km
– 14 km Handbike
Les itinéraires empruntent principalement des chemins et sont proposés en allure libre.
Aucun chronométrage ni classement
Parcours pédestre
Un parcours pédestre de 10 km est également proposé, encadré par un capitaine de route.
Accueil des participants
L’accueil et les départs s’effectueront au Centre des Tourelles à Vernonnet.
Inscriptions en septembre .
Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie
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English : La Vernonnaise Tout Terrain
L’événement La Vernonnaise Tout Terrain Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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