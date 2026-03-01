La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF 4/04–20/09/2026 Louisa Babari, AFRICA 15/05/2026–3/01/2027, MAC – Musée d’art contemporain, Marseille

La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF 4/04–20/09/2026

Louisa Babari, AFRICA 15/05/2026–3/01/2027 Samedi 23 mai, 19h00 MAC – Musée d’art contemporain Bouches-du-Rhône

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

En continu :

– Visite des expositions et des collections en accès libre

La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF

Louisa Babari, AFRICA

– Séance d’écoute de Voix publiques de Louisa Babari

– Visites flash

– Ateliers collage et photomontage pour les familles au centre de documentation

De 19h à 00h : KIOSK ouvert sur le rooftop du [mac]

soirée musicale SO RUFF SO TUFF

La programmation observe les dernières mutations des musiques électroniques et des musiques expérimentales, s’ouvrant à des scènes et des artistes influencés par les sons et les rythmes qui ont voyagé grâce aux deux ou trois dernières générations d’enfants issues des migrations récentes, concrètement, de la sédimentation dynamique pour secouer les corps et les esprits.

MAC – Musée d’art contemporain 69 Avenue d’ haifa, 13008 Marseille, France Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948349 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac Le socle historique réunit des ensembles importants et représentatifs de l’art de la seconde moitié du XXe siècle. Riche d’environ un millier d’œuvres, la collection rassemble des peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations, avec des ensembles importants tels que : Le Nouveau Réalisme ; La Figuration Narrative ; Le Support-surface ; La Scène américaine ; Espace Fluxus ; Espace autour du corps ; Espace Arte Povera ; Artistes français majeurs ; Jeunes artistes. Elle se développe chaque année par des dépôts et des acquisitions réalisées à la suite d’expositions temporaires. Métro rond-point et Bus 23-45. Parking à côté du musée. Vélos électriques en libre-service. Accès handicapés

En continu :

©DR