La vie de ma mère, un spectacle de cirque où tout peut arriver au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
vendredi 8 janvier 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
« Je vais tenter, sous vos yeux ébahis,
avec trois bouts de bois, de fabriquer un précipice, une crête, une
ligne de vie, la peur de la chute, le sommet pas si loin mais pas gagné
quand même ». Olivier Debelhoir n’a pas froid aux yeux. D’abord
fildefériste et jongleur de rue, il se forme comme porteur sur vélo
acrobatique, explore les arts martiaux, puis devient funambule sur tout
support. Aujourd’hui, il traque le vertige partout où il passe,
cherchant sans cesse à repousser les limites.
Avec La vie de ma mère,
épaulé par ses acolytes, il nous offre un grand moment d’évasion,
capable de construire des mondes avec des bouts de ficelle. Au programme
: apparitions, accordéon, chevalier en armure et même… lévitation à 47
cm au-dessus du sol !
Distribution
Direction artistique, écriture, interprétation Olivier Debelhoir
Co-écriture, dramaturgie, mise en scène Ophélie Ségala
Écriture plateau, interprétation Delphine Lanson
Direction technique, création lumière, écriture plateau, interprétation Michaël Philis
Rigg, création lumière, régie son et lumière Benoît Chauvel
Regard costume Natacha Costechareire
Ingénierie de la structure Laurent Gauthier
Construction de la structure Armand Barbet (Atelier Métacarpe) et Scenetec
Battage d’armure Gaël Marais
Production Nicolas Ligeon, Samina Börner, Pauline Favaloro, Fleur Lefèvre
Diffusion Julien Couzy
Habituée à se déplacer avec son chapiteau, la compagnie d’un Ours tente ici de faire rentrer son cirque sur une scène de théâtre. Sacré défi pour ces artistes dont l’ambition n’est autre que de fabriquer, devant nous, une montagne !
Du vendredi 08 janvier 2027 au samedi 16 janvier 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h15
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 20h45
payant
de 5€ à 28€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-08T20:30:00+01:00
fin : 2027-01-16T20:15:00+01:00
Date(s) : 2027-01-08T19:30:00+02:00_2027-01-08T20:45:00+02:00;2027-01-09T18:00:00+02:00_2027-01-09T19:15:00+02:00;2027-01-12T19:30:00+02:00_2027-01-12T20:45:00+02:00;2027-01-13T19:30:00+02:00_2027-01-13T20:45:00+02:00;2027-01-14T19:30:00+02:00_2027-01-14T20:45:00+02:00;2027-01-15T19:30:00+02:00_2027-01-15T20:45:00+02:00;2027-01-16T18:00:00+02:00_2027-01-16T19:15:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/la-vie-de-ma-mere/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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