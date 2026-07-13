La vie de ma mère, un spectacle de cirque où tout peut arriver au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

« Je vais tenter, sous vos yeux ébahis,

avec trois bouts de bois, de fabriquer un précipice, une crête, une

ligne de vie, la peur de la chute, le sommet pas si loin mais pas gagné

quand même ». Olivier Debelhoir n’a pas froid aux yeux. D’abord

fildefériste et jongleur de rue, il se forme comme porteur sur vélo

acrobatique, explore les arts martiaux, puis devient funambule sur tout

support. Aujourd’hui, il traque le vertige partout où il passe,

cherchant sans cesse à repousser les limites.

Avec La vie de ma mère,

épaulé par ses acolytes, il nous offre un grand moment d’évasion,

capable de construire des mondes avec des bouts de ficelle. Au programme

: apparitions, accordéon, chevalier en armure et même… lévitation à 47

cm au-dessus du sol !

Distribution

Direction artistique, écriture, interprétation Olivier Debelhoir

Co-écriture, dramaturgie, mise en scène Ophélie Ségala

Écriture plateau, interprétation Delphine Lanson

Direction technique, création lumière, écriture plateau, interprétation Michaël Philis

Rigg, création lumière, régie son et lumière Benoît Chauvel

Regard costume Natacha Costechareire

Ingénierie de la structure Laurent Gauthier

Construction de la structure Armand Barbet (Atelier Métacarpe) et Scenetec

Battage d’armure Gaël Marais

Production Nicolas Ligeon, Samina Börner, Pauline Favaloro, Fleur Lefèvre

Diffusion Julien Couzy

Habituée à se déplacer avec son chapiteau, la compagnie d’un Ours tente ici de faire rentrer son cirque sur une scène de théâtre. Sacré défi pour ces artistes dont l’ambition n’est autre que de fabriquer, devant nous, une montagne !

Du vendredi 08 janvier 2027 au samedi 16 janvier 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h15

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h45

payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-08T20:30:00+01:00

fin : 2027-01-16T20:15:00+01:00

Date(s) : 2027-01-08T19:30:00+02:00_2027-01-08T20:45:00+02:00;2027-01-09T18:00:00+02:00_2027-01-09T19:15:00+02:00;2027-01-12T19:30:00+02:00_2027-01-12T20:45:00+02:00;2027-01-13T19:30:00+02:00_2027-01-13T20:45:00+02:00;2027-01-14T19:30:00+02:00_2027-01-14T20:45:00+02:00;2027-01-15T19:30:00+02:00_2027-01-15T20:45:00+02:00;2027-01-16T18:00:00+02:00_2027-01-16T19:15:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/la-vie-de-ma-mere/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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