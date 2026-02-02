La vie des marais de Mézières-Ecluzelles

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Partez à la découverte des marais du plan d’eau de Mézières-Écluzelles et laissez-vous émerveiller par la richesse de la vie sauvage. Vous pourrez observer sa faune remarquable au détour des roseaux.

Intervenant PEP 28

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels,

28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the Mézières-Écluzelles marshes and marvel at the richness of their wildlife. You’ll be able to observe its remarkable fauna as you wander through the reeds.

L’événement La vie des marais de Mézières-Ecluzelles Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX