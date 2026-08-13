Informations pratiques

Langogne

LA VIE EN VRAI

Langogne Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Mené par la comédienne, autrice et metteuse en scène Marie Fortuit et accompagnée par la pianiste Lucie Sansen, le spectacle musical La Vie en vrai raconte la façon dont l’héritage poétique et politique d’Anne Sylvestre résonne dans le parcours de deux artistes trentenaires des années 2020.

Dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées de Lozère et Festiv’Allier.

Non, non, je n’invente pas. Mais je raconte tout droit.

Mené par la comédienne, autrice et metteuse en scène Marie Fortuit et accompagné par la pianiste Lucie Sansen, le spectacle musical La vie en vrai raconte la façon dont l’héritage poétique et politique d’Anne Sylvestre résonne avec le parcours de deux artistes trentenaires dans les années 2020.

A travers les chansons emblématiques ou plus confidentielles d’Anne Sylvestre, les textes auto-fictifs de Marie Fortuit et les arrangements de Lucie Sansen, on assiste à l’émergence d’un matrimoine puissant et percutant, àla naissance d’une constellation féministe, vectrice d’échos précieux et de voies nouvelles.

(Nommé aux Molères 2025).

Dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées de Lozère et Festiv’Allier. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

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English :

Led by actress, author, and director Marie Fortuit and accompanied by pianist Lucie Sansen, the musical %AB La Vie en vrai %BB explores how Anne Sylvestre’s poetic and political legacy resonates in the lives of two artists in their thirties in the 2020s.

As part of the cultural season presented by Les Scènes Croisées de Lozère and Festiv’Allier.

L’événement LA VIE EN VRAI Langogne a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Langogne