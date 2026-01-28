La vie est un Grand Cabaret | La comédie musicale rue Charles de Gaulle Châteaubernard

La vie est un Grand Cabaret | La comédie musicale

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

De 5 à 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 23:30:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Il y a des lieux uniques en leur genre qui nous inspirent.

Parce qu’il y a eu du vécu.

Parce qu’il a eu plusieurs vies.

Plongez dans l’histoire d’un de ces lieux, illustrée par un répertoire de chansons françaises et internationales.

.

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 99 11 31 communicationcreascene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There are unique places that inspire us.

Because it’s been there.

Because it has had many lives.

Immerse yourself in the history of one of these places, illustrated by a repertoire of French and international songs.

L’événement La vie est un Grand Cabaret | La comédie musicale Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Cognac