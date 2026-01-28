La vie est un Grand Cabaret | La comédie musicale rue Charles de Gaulle Châteaubernard
La vie est un Grand Cabaret | La comédie musicale rue Charles de Gaulle Châteaubernard vendredi 20 mars 2026.
La vie est un Grand Cabaret | La comédie musicale
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
De 5 à 11 ans
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 23:30:00
2026-03-20 2026-03-21
Il y a des lieux uniques en leur genre qui nous inspirent.
Parce qu’il y a eu du vécu.
Parce qu’il a eu plusieurs vies.
Plongez dans l’histoire d’un de ces lieux, illustrée par un répertoire de chansons françaises et internationales.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 99 11 31 communicationcreascene@gmail.com
English :
There are unique places that inspire us.
Because it’s been there.
Because it has had many lives.
Immerse yourself in the history of one of these places, illustrated by a repertoire of French and international songs.
