La vie secrète des œuvres d’art : collectionner, conserver, restaurer, Frac MÉCA, Bordeaux

Informations pratiques

La vie secrète des œuvres d’art : collectionner, conserver, restaurer 19 et 20 septembre Frac MÉCA Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez rencontrer un membre du pôle Collection et Diffusion du Frac pour échanger autour de la vie des œuvres d’une collection publique d’art contemporain.

Comment les œuvres entrent-elles dans la collection du Frac ? Qui décide de leur acquisition ? Comment sont-elles conservées pour demain ? Lorsqu’une œuvre est endommagée, comment la restaurer au mieux ?

À l’occasion de cette rencontre privilégiée, une peinture récemment restaurée, Abidjan de l’artiste Karina Bisch, sera exceptionnellement sortie des réserves.

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556247136 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr https://www.facebook.com/fracmeca/;https://www.instagram.com/fracmeca/;https://www.youtube.com/channel/UCu73t9CvTrp1z6Tei4XtmXQ/featured;https://twitter.com/fracmeca/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}] Riche de plus de 1 600 œuvres, la collection du Frac MÉCA s’est constituée depuis sa création en 1982.

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

Venez rencontrer un membre du Pôle Collection et Diffusion du Frac pour échanger autour de la vie des œuvres d’une collection publique d’art contemporain. Comment les œuvres entrent-elles dans la du …

©Antoine Fouchard