AGENDA · Troyes
La vienne d’antan au cœur de Troyes, Place Viardin, Troyes
dimanche 20 septembre 2026 · Place Viardin · Troyes
Informations pratiques
La vienne d’antan au cœur de Troyes Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Viardin Aube
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Circuit commentée par Philippe Brun, historien en toponymie.
Entre 4 et 8 km.
Place Viardin rue Viardin 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0652771271 [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 77 12 71 »}]
Circuit commentée par Philippe Brun, historien en toponymie.
© Les Amis des Viennes
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