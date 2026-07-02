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La vienne d’antan au cœur de Troyes, Place Viardin, Troyes

dimanche 20 septembre 2026 · Place Viardin · Troyes

La vienne d’antan au cœur de Troyes, Place Viardin, Troyes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Viardin
Adresse
rue Viardin 10000 Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Limité à 25 personnes

La vienne d’antan au cœur de Troyes Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Viardin Aube

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Circuit commentée par Philippe Brun, historien en toponymie.
Entre 4 et 8 km.

Place Viardin rue Viardin 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0652771271 [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 77 12 71 »}]
Circuit commentée par Philippe Brun, historien en toponymie.

© Les Amis des Viennes

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