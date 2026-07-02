La vienne d’antan au cœur de Troyes, Place Viardin, Troyes

Informations pratiques

La vienne d’antan au cœur de Troyes Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Viardin Aube

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Circuit commentée par Philippe Brun, historien en toponymie.

Entre 4 et 8 km.

Place Viardin rue Viardin 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0652771271 [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 77 12 71 »}]

Circuit commentée par Philippe Brun, historien en toponymie.

© Les Amis des Viennes