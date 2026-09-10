La Villa Barthélemy, un lieu méconnu chargé d’histoire, Villa Barthélemy, Aubagne

Informations pratiques

La Villa Barthélemy, un lieu méconnu chargé d’histoire 19 et 20 septembre Villa Barthélemy Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

A travers une exposition dans les jardins, venez découvrir l’histoire de la villa et de la dynastie des Marquis de Barthélemy ainsi que celle de l’abbé Jean-Jacques Barthélemy, premier Académicien aubagnais. Ne manquez pas l’unique visite commentée à 9h30 !

Ouverture du parc en visite libre.

18h : Musique dans les jardins M. le Maire officialisera l’avenir de ce lieu lors d’un moment convivial et musical offert par les Amis du vieil Aubagne sous les platanes. Un Quatuor de clarinettes, lauréat du concours Jeunes Talents du festival Mandolin’ Marseille 2026, ouvrira la programmation musicale qui s’achèvera avec un concert du Quintette Eclat fondé en 2025 au sein de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Musique d’Aix-en-Provence.

Villa Barthélemy 12 avenue Jeanne d’Arc 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A travers une exposition dans les jardins, venez découvrir l’histoire de la villa et de la dynastie des Marquis de Barthélemy ainsi que celle de l’abbé Jean-Jacques Barthélemy, premier Académicien Ne…

© Ville d’Aubagne