La Villa… Théâtre Ouvert Paris

À mesure que s’intensifient désir et menace, le piège se referme sur Yann. La Villa… est un lieu d’hospitalité et de violence, un marécage indifférencié de haine et de tendresse où se rencontrent trois jeunes garçons rongés par la honte, sociale et sexuelle.

Un été, Paul surprend dans sa villa familiale un soi-disant estivant et ne tarde pas à le séduire. Sous les yeux d’Alan, narrateur de l’histoire, gardien du lieu assailli de goélands et frère de l’imposteur, un cruel jeu de rôle s’instaure.

Du lundi 07 décembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h30

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-07T20:30:00+01:00

fin : 2026-12-17T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-07T19:30:00+02:00_2026-12-07T21:00:00+02:00;2026-12-08T19:30:00+02:00_2026-12-08T21:00:00+02:00;2026-12-09T19:30:00+02:00_2026-12-09T21:00:00+02:00;2026-12-10T20:30:00+02:00_2026-12-10T22:00:00+02:00;2026-12-11T20:30:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00;2026-12-12T18:00:00+02:00_2026-12-12T19:30:00+02:00;2026-12-14T19:30:00+02:00_2026-12-14T21:00:00+02:00;2026-12-15T19:30:00+02:00_2026-12-15T21:00:00+02:00;2026-12-16T19:30:00+02:00_2026-12-16T21:00:00+02:00;2026-12-17T20:30:00+02:00_2026-12-17T22:00:00+02:00

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/la-villa/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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