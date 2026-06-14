La Villa… Théâtre Ouvert Paris
La Villa… Théâtre Ouvert Paris lundi 7 décembre 2026.
À mesure que s’intensifient désir et menace, le piège se referme sur Yann. La Villa… est un lieu d’hospitalité et de violence, un marécage indifférencié de haine et de tendresse où se rencontrent trois jeunes garçons rongés par la honte, sociale et sexuelle.
Un été, Paul surprend dans sa villa familiale un soi-disant estivant et ne tarde pas à le séduire. Sous les yeux d’Alan, narrateur de l’histoire, gardien du lieu assailli de goélands et frère de l’imposteur, un cruel jeu de rôle s’instaure.
Du lundi 07 décembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h30
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 21h00
payant
De 8 à 20 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-07T20:30:00+01:00
fin : 2026-12-17T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-07T19:30:00+02:00_2026-12-07T21:00:00+02:00;2026-12-08T19:30:00+02:00_2026-12-08T21:00:00+02:00;2026-12-09T19:30:00+02:00_2026-12-09T21:00:00+02:00;2026-12-10T20:30:00+02:00_2026-12-10T22:00:00+02:00;2026-12-11T20:30:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00;2026-12-12T18:00:00+02:00_2026-12-12T19:30:00+02:00;2026-12-14T19:30:00+02:00_2026-12-14T21:00:00+02:00;2026-12-15T19:30:00+02:00_2026-12-15T21:00:00+02:00;2026-12-16T19:30:00+02:00_2026-12-16T21:00:00+02:00;2026-12-17T20:30:00+02:00_2026-12-17T22:00:00+02:00
Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/la-villa/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/
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