Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

La Ville aux Enfants Escape game Mystiko Jeux de logique

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez profiter en famille et découvrir tous les perturbateurs endocriniens qui se cachent dans votre maison. Créneaux par groupes entre 14h30 et 16h30.

Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents. .

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40

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English :

Bring the whole family and discover all the endocrine disruptors lurking in your home. Group sessions from 2:30pm to 4:30pm.

L’événement La Ville aux Enfants Escape game Mystiko Jeux de logique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)