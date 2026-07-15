La Ville aux Enfants Escape game Mystiko Jeux de logique Villefranche-de-Rouergue
mercredi 29 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
La Ville aux Enfants Escape game Mystiko Jeux de logique
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez profiter en famille et découvrir tous les perturbateurs endocriniens qui se cachent dans votre maison. Créneaux par groupes entre 14h30 et 16h30.
Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents. .
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bring the whole family and discover all the endocrine disruptors lurking in your home. Group sessions from 2:30pm to 4:30pm.
L’événement La Ville aux Enfants Escape game Mystiko Jeux de logique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Chants en occitan à la Collégiale Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026