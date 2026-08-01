UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Ciotat

La Ville Comme Espace de Creation Cercle l’Enso du Zen La Ciotat

vendredi 21 août 2026 · La Ciotat

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Jardin de la ville
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Ciotat

La Ville Comme Espace de Creation Cercle l’Enso du Zen

Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026 le vendredi à partir de 11h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h, de 14h30 à 18h et à partir de 18h45. Le dimanche de 10h à 13h et à partir de 18h. Jardin de la ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

La ville comme espace de création rencontres chorégraphiques urbaines.
Du vendredi 21 au dimanche 23 août au Jardin de la Ville création en direct.

Samedi 22 août au Jardin de la Ville 18H45 Le cercle dans la création

Manifestation culturelle promouvant l’art chorégraphique et pluri-artistique contemporain comme vecteur d’une réflexion sur les échanges humains et les rapports au corps au sein de l’espace de vie urbaine.
Un chorégraphe, des comédiennes, danseuses et musiciens utiliseront un lieu de la ville pour en faire un support d’expression et de création en composant en direct une pièce chorégraphique CERCLE L’ENSO DU ZEN .

Avec les artistes

Sandra Beaubatier
Marine Romano
Cassandra Felgueiras
David Benzazon
Programme

Vendredi 21 Août Jardin de la ville

11h30 INAUGURATION de l’évènement en présence des artistes, de la presse et des élus
14h30-18h DÉMARRAGE DE LA CRÉATION, en direct et en public de la pièce chorégraphique
Samedi 22 Août Jardin de la ville

10h-13h et 14h30-17h30 POURSUITE DE LA CRÉATION en direct et en public de la pièce chorégraphique
18h45 LE CERCLE DANS LA CRÉATION . Explorations créatives.
Dimanche 23 Août Jardin de la ville

10h-13h FINITION DE LA CRÉATION toujours en direct et en public
18h PRÉSENTATION DE LA CRÉATION
CLÔTURE DE LA MANIFESTATION   .

Jardin de la ville La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 86 58  trans-position@orange.fr

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English :

The city as a space for creativity: urban dance encounters.

L’événement La Ville Comme Espace de Creation Cercle l’Enso du Zen La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de La Ciotat

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