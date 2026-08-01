La Ville Comme Espace de Creation Cercle l’Enso du Zen La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

La Ville Comme Espace de Creation Cercle l’Enso du Zen

Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026 le vendredi à partir de 11h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h, de 14h30 à 18h et à partir de 18h45. Le dimanche de 10h à 13h et à partir de 18h. Jardin de la ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

La ville comme espace de création rencontres chorégraphiques urbaines.

Du vendredi 21 au dimanche 23 août au Jardin de la Ville création en direct.



Samedi 22 août au Jardin de la Ville 18H45 Le cercle dans la création



Manifestation culturelle promouvant l’art chorégraphique et pluri-artistique contemporain comme vecteur d’une réflexion sur les échanges humains et les rapports au corps au sein de l’espace de vie urbaine.

Un chorégraphe, des comédiennes, danseuses et musiciens utiliseront un lieu de la ville pour en faire un support d’expression et de création en composant en direct une pièce chorégraphique CERCLE L’ENSO DU ZEN .



Avec les artistes



Sandra Beaubatier

Marine Romano

Cassandra Felgueiras

David Benzazon

Programme



Vendredi 21 Août Jardin de la ville



11h30 INAUGURATION de l’évènement en présence des artistes, de la presse et des élus

14h30-18h DÉMARRAGE DE LA CRÉATION, en direct et en public de la pièce chorégraphique

Samedi 22 Août Jardin de la ville



10h-13h et 14h30-17h30 POURSUITE DE LA CRÉATION en direct et en public de la pièce chorégraphique

18h45 LE CERCLE DANS LA CRÉATION . Explorations créatives.

Dimanche 23 Août Jardin de la ville



10h-13h FINITION DE LA CRÉATION toujours en direct et en public

18h PRÉSENTATION DE LA CRÉATION

CLÔTURE DE LA MANIFESTATION .

Jardin de la ville La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 86 58 trans-position@orange.fr

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English :

The city as a space for creativity: urban dance encounters.

L’événement La Ville Comme Espace de Creation Cercle l’Enso du Zen La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de La Ciotat