La vingtaine, on en parle ? Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

La vingtaine est une période flou et on en parle !

Vous avez 20-29 ans et vous vous posez des questions ? Vous vous demandez comment naviguer dans cette étape de votre vie ? Vous aimeriez en parler avec d’autres qui vivent la même chose ?

Lors de cette rencontre, plusieurs vingtenaires se réunissent pour échanger, partager leurs sentiments, leurs doutes et leurs aspirations. Un espace bienveillant pour discuter de ce que représente la vingtaine, de ses défis et de ses opportunités.

Un cercle de parole où chacun·e peut exprimer ce qu’iel vit, écouter les expériences des autres et trouver du réconfort dans la communauté.

Date

Samedi 19 septembre 2026

Horaires

15h à 16h30

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Young2adult

La vingtaine est une période assez flou et on en parle.

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/la-vingtaine-on-en-parle-tickets-1998419028109?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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