La vingtaine, on en parle ? Maison de la Conversation Paris
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
La vingtaine est une période flou et on en parle !
Vous avez 20-29 ans et vous vous posez des questions ? Vous vous demandez comment naviguer dans cette étape de votre vie ? Vous aimeriez en parler avec d’autres qui vivent la même chose ?
Lors de cette rencontre, plusieurs vingtenaires se réunissent pour échanger, partager leurs sentiments, leurs doutes et leurs aspirations. Un espace bienveillant pour discuter de ce que représente la vingtaine, de ses défis et de ses opportunités.
Un cercle de parole où chacun·e peut exprimer ce qu’iel vit, écouter les expériences des autres et trouver du réconfort dans la communauté.
Date
Samedi 19 septembre 2026
Horaires
15h à 16h30
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Young2adult
La vingtaine est une période assez flou et on en parle.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/la-vingtaine-on-en-parle-tickets-1998419028109?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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