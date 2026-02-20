La visite d’Aubusson de Faustine 07 juillet Aubusson
La visite d’Aubusson de Faustine 07 juillet Aubusson mardi 7 juillet 2026.
La visite d’Aubusson de Faustine 07 juillet
Rue Vieille Aubusson Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Partez à la découverte d’un patrimoine architectural insolite, témoin d’un riche passé culturel et historique en passant par le quartier de la Terrade, l’hôtel de ville, la rue Vieille… et beaucoup plus encore.
Réservation obligatoire
Gratuit moins de 18 ans .
Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La visite d’Aubusson de Faustine 07 juillet Aubusson a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Aubusson-Felletin