La visite flash du dimanche Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
La visite flash du dimanche Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon dimanche 8 mars 2026.
La visite flash du dimanche
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-12 14:45:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03
Embarquez pour une mini-croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash autour de l’exposition en cours au musée (thématique surprise).
À 14h30. Durée 15 minutes environ. Compris dans le billet d’entrée au musée. Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.
Départ au rendez-vous des médiateurs , dans l’exposition permanente, à côté du loup et du renard.
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou sur contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : La visite flash du dimanche
L’événement La visite flash du dimanche Prémanon a été mis à jour le 2026-03-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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