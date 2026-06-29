La visite flash du vendredi Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon vendredi 10 juillet 2026.

Prémanon

La visite flash du vendredi

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-31 15:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29

Embarquez pour une mini-croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash autour de l’exposition en cours au musée (thématique surprise).

À 14h30. Durée 30 minutes environ. Compris dans le billet d’entrée au musée. Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

Départ au rendez-vous des médiateurs , dans l’exposition permanente, à côté du loup et du renard.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou sur contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : La visite flash du vendredi

L’événement La visite flash du vendredi Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)