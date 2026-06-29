La visite flash du vendredi Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
La visite flash du vendredi Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon vendredi 10 juillet 2026.
Prémanon
La visite flash du vendredi
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-31 15:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29
Embarquez pour une mini-croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash autour de l’exposition en cours au musée (thématique surprise).
À 14h30. Durée 30 minutes environ. Compris dans le billet d’entrée au musée. Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.
Départ au rendez-vous des médiateurs , dans l’exposition permanente, à côté du loup et du renard.
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou sur contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : La visite flash du vendredi
L’événement La visite flash du vendredi Prémanon a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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