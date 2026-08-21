La visite inattendue au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Aboville · La Fère
Informations pratiques
La visite inattendue au musée Jeanne d’Aboville 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Aboville Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Le musée contient nombre de chefs-d’œuvres très largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite se propose de parler des œuvres laissées dans l’ombre et peu mises en lumière qui ont pourtant bien des choses à dire !
Public adulte, durée environ 30mn
Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
Le musée contient nombre de chefs-d’œuvres très largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite se propose de parler des œuvres laissées dans l’ombre et peu …
©MJAboville
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