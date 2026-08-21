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La visite inattendue au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

samedi 19 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Aboville · La Fère

La visite inattendue au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Jeanne d'Aboville
Adresse
5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France
Ville
02800 La Fère
Département
Aisne

La visite inattendue au musée Jeanne d’Aboville 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Aboville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Le musée contient nombre de chefs-d’œuvres très largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite se propose de parler des œuvres laissées dans l’ombre et peu mises en lumière qui ont pourtant bien des choses à dire !
Public adulte, durée environ 30mn

Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
Le musée contient nombre de chefs-d’œuvres très largement commentés par les historiens de l’art et les guides-conférenciers. Cette visite se propose de parler des œuvres laissées dans l’ombre et peu …

©MJAboville

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