La Visite Mystère Office de Tourisme Dijon

La Visite Mystère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-08-15 16:45:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-11 2026-08-15 2026-10-24

Découvrez Dijon, Ville d’art et d’histoire, autrement…

Riche d’un patrimoine architectural exceptionnel et d’une vie culturelle foisonnante, Dijon ne cesse de surprendre. Pour renouveler votre regard sur la capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès vous propose une expérience inédite la Visite Mystère.

Le concept ?

Un thème tenu secret jusqu’au départ… et la promesse d’une découverte originale, insolite et pleine d’anecdotes. Laissez-vous guider et surprendre par des parcours conçus pour révéler un autre visage de la ville, loin des sentiers battus.

Chaque visite est une invitation à la curiosité, à l’échange et à l’émerveillement. Que vous soyez habitant, visiteur de passage, amateur d’histoire ou simple curieux, la Visite Mystère vous promet une expérience conviviale et enrichissante.

Osez l’inattendu.

Redécouvrez Dijon autrement.

Visite uniquement en français .

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

English : La Visite Mystère

