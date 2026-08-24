La Visite Mystère Office de Tourisme Dijon
samedi 24 octobre 2026 · Office de Tourisme · Dijon
Informations pratiques
Dijon
La Visite Mystère
Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 16:45:00
Date(s) :
2026-10-24
Découvrez Dijon, Ville d’art et d’histoire, autrement…
Riche d’un patrimoine architectural exceptionnel et d’une vie culturelle foisonnante, Dijon ne cesse de surprendre. Pour renouveler votre regard sur la capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès vous propose une expérience inédite la Visite Mystère.
Le concept ?
Un thème tenu secret jusqu’au départ… et la promesse d’une découverte originale, insolite et pleine d’anecdotes. Laissez-vous guider et surprendre par des parcours conçus pour révéler un autre visage de la ville, loin des sentiers battus.
Chaque visite est une invitation à la curiosité, à l’échange et à l’émerveillement. Que vous soyez habitant, visiteur de passage, amateur d’histoire ou simple curieux, la Visite Mystère vous promet une expérience conviviale et enrichissante.
Osez l’inattendu.
Redécouvrez Dijon autrement.
Visite uniquement en français .
Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : La Visite Mystère
L’événement La Visite Mystère Dijon a été mis à jour le 2026-08-24 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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