Exposition artistique interculturelle Après le chaos salle la coupole Dijon

Informations pratiques

Dijon

Exposition artistique interculturelle Après le chaos

salle la coupole 1 Rue Sainte-Anne Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-02

Après le chaos est une exposition interculturelle réunissant des artistes bourguignons et africains autour d’un même thème. À travers une œuvre originale, chacun livre sa vision de l’après, entre reconstruction, espoir et résilience. Cette rencontre artistique met en lumière la richesse des regards croisés et célèbre l’art comme un langage universel, capable de dépasser les frontières et de rapprocher les cultures. .

salle la coupole 1 Rue Sainte-Anne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 18 11 90 mary.montagne@wanadoo.fr

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English : Exposition artistique interculturelle Après le chaos

L’événement Exposition artistique interculturelle Après le chaos Dijon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1