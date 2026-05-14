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AGENDA · Dijon

Exposition artistique interculturelle Après le chaos salle la coupole Dijon

mercredi 2 septembre 2026 · salle la coupole · Dijon

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
salle la coupole
Adresse
1 Rue Sainte-Anne
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Dijon

Exposition artistique interculturelle Après le chaos

salle la coupole 1 Rue Sainte-Anne Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 11:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-02

Après le chaos est une exposition interculturelle réunissant des artistes bourguignons et africains autour d’un même thème. À travers une œuvre originale, chacun livre sa vision de l’après, entre reconstruction, espoir et résilience. Cette rencontre artistique met en lumière la richesse des regards croisés et célèbre l’art comme un langage universel, capable de dépasser les frontières et de rapprocher les cultures.   .

salle la coupole 1 Rue Sainte-Anne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 18 11 90  mary.montagne@wanadoo.fr

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English : Exposition artistique interculturelle Après le chaos

L’événement Exposition artistique interculturelle Après le chaos Dijon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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