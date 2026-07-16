Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture de Bourgogne, Dijon

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 1 septembre – 3 octobre Maison de l’Architecture de Bourgogne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T12:30:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Maison de l’Architecture de Bourgogne 1 rue de Soissons, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.ma-b.fr/page/1951072-evenements Créée en 1982, La Maison de l’Architecture de Bourgogne est une association loi 1901. La MAB en tant qu’association rassemblant les acteurs de l’architecture et de la construction est le lieu d’échanges et d’émergence des démarches qui visent à promouvoir la qualité de l’architecture.

Le projet associatif est élaboré avec les partenaires qui soutiennent son action. La MAB amplifiera son action de sensibilisation du public à la qualité de l’architecture considérée comme production matérielle des édifices et fait culturel et historique qui est à l’articulation entre différentes histoires, celles des savoirs architecturaux, liés aux connaissances scientifiques et techniques, celle des sociétés et de leur mémoire collective; celle des espaces et des acteurs qui les mettent en œuvre.

Gérée par un réseau de bénévoles, elle est un moteur d’échanges, de débats, de partages… son objectif est de faire connaitre, découvrir et diffuser la culture architecturale contemporaine en Bourgogne. L’association est membre du Réseau des Maisons de l’Architecture, soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Conseil National de l’Ordre des Architectes et par de nombreux partenaires.

Chaque année la Maison de l’Architecture de Bourgogne organise :

– des visites

– des conférences

– des expositions

– un voyage d’études

– la publication d’ouvrages

– des rencontres directement sur le territoire

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture