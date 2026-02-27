Séjour VIGNES & PAILLETTES , Week end en BOURGOGNE

Dijon Côte-d’Or

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-01

Séjour VIGNES & PAILLETTES , Week end en BOURGOGNE

Offrez-vous une escapade inoubliable au cœur de la Bourgogne, entre grands crus, gastronomie et spectacle !

Votre week-end débute par la découverte de la prestigieuse Grande Cave de Vougeot.( La visite peut s’effectuer selon vos préférences le samedi après-midi ou le dimanche matin.) Au cœur des crus les plus réputés de Bourgogne, vous plongerez dans l’univers des vins d’exception avant de savourer une dégustation authentique, riche en arômes et en émotions.

En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel à Dijon ou dans son agglomération pour un moment de détente. À 19h30, laissez vous ensuite transporter par une soirée magique au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon, niché dans un cadre paisible au bord du lac Kir. Vous profiterez d’un dîner raffiné suivi d’une revue spectaculaire dans un lieu unique et élégant. La soirée se prolonge dans une ambiance dansante conviviale pour clôturer ce moment festif en beauté.

Après une nuit reposante dans votre hôtel , savourez un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte du centre historique. Flânez librement dans les ruelles médiévales, admirez les hôtels particuliers et laissez vous charmer par l’âme authentique de cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque place, chaque façade raconte une histoire et invite à la contemplation.

Partez à la rencontre de la Cité Internationale de la Gastronomie et laissez-vous séduire par l’art de vivre bourguignon.

Un séjour complet alliant vins prestigieux, patrimoine, gastronomie et spectacle, idéal pour vivre un week-end d’exception en Bourgogne. .

+33 3 80 48 92 55 cabaretodysseo@lpf-events.fr

