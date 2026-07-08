Informations pratiques

Dijon

Exposition interculturelle Après le chaos

1 Rue Sainte-Anne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-02

Exposition interculturelle, Après le chaos réunissant des artistes bourguignons et africains autour d’une démarche commune. Deux évènements Palabres , le 04/09 , de 17 h à 22h, Performances le 11/09, de 17h à 20h. En complément, une table ronde se tiendra à l’amphithéâtre de sciences po, le jeudi 10/09 de 18h à 20h sur le thème créer, exister, Artistes en exil . Lien pour inscription https://forms.gle/jUruPfmEVf1byjyW8. Chaque artiste crée une oeuvre et exprime sa vision de Après le chaos . C’est une rencontre culturelle, l’art étant alors considéré comme langage universel. .

1 Rue Sainte-Anne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mary.montagne@wanadoo.fr

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English : Exposition interculturelle Après le chaos

L’événement Exposition interculturelle Après le chaos Dijon a été mis à jour le 2026-07-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)