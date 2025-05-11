IRISH CELTIC – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours
IRISH CELTIC – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours dimanche 22 mars 2026.
IRISH CELTIC Début : 2026-03-22 à 14:30. Tarif : – euros.
AZ PROD (L-R-21-2064) & INDIGO PRODUCTIONS (LR 2022-009609) PRÉSENTENT : IRISH CELTICIRISH CELTIC “Spirit of Ireland” fête ses 15 ans !C’est un cru de 15 ans d’âge qui se bonifie avec le temps !Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic « Spirit of Ireland » est de retour et fête son 15ème anniversaire !Découvrez l’histoire de Paddy Flynn, ce vieil Irlandais alcoolique, propriétaire de son pub depuis des décennies, et sur le point de le léguer à son fils.Ce dernier, insouciant, préfère danser plutôt que servir les clients du Irish Celtic Pub. Avant de devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire de son pays.Venez découvrir les légendes, les chansons, les danses et les mystères de l’île d’émeraude…
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PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37
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