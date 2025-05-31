MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – ZENITH DE LILLE Lille vendredi 4 décembre 2026.
VÉRONE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRÉSENTE : : MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADMICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivreLeur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête
ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59
