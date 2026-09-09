La voix des insurgés, Temple protestant, Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

La voix des insurgés Samedi 19 septembre, 19h00 Temple protestant Loiret

Billetterie volontaire à partir de 5€. Réservation possible sur: https://www.helloasso.com/associations/tempo-spectacles-vivants-musicaux/evenements/la-voix-des-insurges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Tempo s’associe à l’association Castellio pour proposer une veillée musicale et poétique chez Agrippa d’Aubigné, figure majeure des guerres de religion, à la fois soldat, poète, chroniqueur et témoin engagé de son temps.

Le programme est ponctué de textes choisis d’Agrippa d’Aubigné, extraits de son chef-d’oeuvre Les Tragiques, où se mêlent violence de l’histoire, douleur personnelle et ardeur spirituelle. Sa plume, d’une puissance rare, donne une résonance singulière à cette veillée musicale.

Un spectacle de l’ensemble Le Banquet du Roy, crée dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire à Blois (41) avec le soutien du Département du Loir-et-Cher.

Le concert du 19 septembre est produit par Tempo – spectacles vivants musicaux, et soutenu par la Région Centre Val de Loire et par la Communauté de communes Berry Loire Puisaye.

Samedi 19 septembre à 19h00 au temple de Châtillon sur Loire.

Temple protestant 26 Rue Franche, 45360 Châtillon-sur-Loire, France Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 https://chatillon-sur-loire.com/tourisme/le-temple-protestant En 1819, une ancienne grange aux dimes datant du XIIe siècle est acquise afin d’y abriter le temple protestant. Il occupe toute la largeur et la longueur du bâtiment. Une tribune, desservie par un escalier s’ouvre sur le temple. Les murs peints sont ornés des tables de versets bibliques et le mobilier est celui d’origine. L’espace intérieur est constitué de rangées de chaises convergeant vers l’estrade qui supporte la chaire à prêcher. Cet espace est isolé par une double rangée de bancs. Il convient de souligner la qualité des aménagements de menuiserie, solides, presque austères.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Tempo s’associe à l’association Castellio pour proposer une veillée musicale et poétique chez Agrippa d’Aubigné, figure majeure des guerres de à …

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