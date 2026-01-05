LA VOIX DES VENTS WAGNER • DVOŘÁK • BRAHMS

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Trois visions romantiques des instruments à vent s’entrelacent à travers trois chefs-d’œuvre du romantisme.

Trois visions romantiques des instruments à vent s’entrelacent à travers trois chefs-d’œuvre du romantisme.

En ouverture de ce concert, Wagner conçoit sa Sigfried-Idyll comme cadeau à son épouse Cosima, mêlant tendresse pastorale et leitmotivs wagnériens en miniature.

Un dialogue intime tissé par les cors et les bois déjà empreints de nostalgie. Dans sa Sérénade opus 44, joyau de spontanéité tout droit sorti du folklore tchèque, Dvořák fait alterner de joyeuses danses villageoises avec des mélodies plus nostalgiques. Elles mettent en valeur bassons et hautbois avec un art subtil du contrepoint.

Quant à Brahms, sa Sérénade n°1 marque ses débuts symphoniques et déploie son architecture classique rafraîchie par des couleurs romantiques. Sous la direction experte de Jean-François Verdier, l’Orchestre national Montpellier révèle toute la palette de mélodies qui semblent soufflées par le vent de la transparence des menuets à la majesté des finales. Un hommage sensible aux instruments qui chantent, dialoguent et dansent.

Durée ±2h avec entracte

Au Programme

Richard Wagner (1813 – 1883)

Siegfried-Idyll

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Sérénade pour vents en ré mineur opus 44

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Sérénade n°1 en ré majeur opus 11 .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three romantic visions of wind instruments intertwine in three masterpieces of Romanticism.

L’événement LA VOIX DES VENTS WAGNER • DVOŘÁK • BRAHMS Montpellier a été mis à jour le 2026-01-02 par 34 OT MONTPELLIER