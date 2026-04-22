La vraie/fausse visite de Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire
La vraie/fausse visite de Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.
Montlouis-sur-Loire
La vraie/fausse visite de Montlouis-sur-Loire
Place de l’Église Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
LA VRAIE/FAUSSE VISITE DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Connaissez-vous vraiment l’histoire et le patrimoine de Montlouis-sur-Loire ?
Deux guides… deux versions… devinerez vous qui dit vrai ? Venez prendre part à cette visite ludique et interactive !
Durée 1h30 environ RDV devant l’église
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. RÉSERVATION CONSEILÉE Vous avez le choix soit, de réserver et de payer en ligne, soit de préréserver en ligne et de payer sur place le jour J. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. 7 .
Place de l’Église Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!
L’événement La vraie/fausse visite de Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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