La vue dans tous ses états aux Tuileries : perspectives, effets d’optique et faux-semblants, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris

La vue dans tous ses états aux Tuileries : perspectives, effets d’optique et faux-semblants 6 et 7 juin Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Paris

Visite d’1h30, dans la limite des places disponibles (groupe de 25 personnes maximum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

La vue dans tous ses états aux Tuileries : Perspectives, effets d’optique et faux-semblants

Venez mettre à l’épreuve votre vue au jardin des Tuileries en découvrant les secrets des perspectives, des effets d’optiques et des faux-semblants qui ont traversé les siècles.

Visite commentée par la sous-direction des jardins du musée du Louvre.

Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Avenue du Général Lemonnier 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France http://www.louvre.fr Au cœur de Paris, ce jardin de 22,4 ha est l’un des plus anciens et les plus prestigieux de la capitale. Il est classé Monument historique, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et bénéficie du label Jardin remarquable. Situées sur l’ancien emplacement de fours de tuiliers, les Tuileries racontent près de cinq siècles d’histoire des jardins. Créées par Catherine de Médicis en 1564, elles doivent l’essentiel de leur personnalité à André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV, qui les a recréées en 1664. Mais ce jardin est aussi contemporain : il a été régénéré par Pascal Cribier et Louis Benech dans les années 1990. Magnifiquement entretenu par une équipe dédiée de jardiniers d’art et par des restaurateurs de sculptures, il dépend de la sous-direction des jardins du musée du Louvre. Véritable musée de sculpture en plein air, riche de chefs-d’œuvre allant du 17e siècle à l’art contemporain, le jardin des Tuileries propose aux promeneurs des fleurissements renouvelés chaque année et des ambiances variées. Il ne faut pas hésiter à profiter des cafés et restaurants, des jeux pour enfants – dont les célèbres petits bateaux – et à s’enfoncer dans la fraîcheur de ses bosquets, loin du tumulte de la ville.

Chaque année, les équipes du jardin proposent des visites et activités lors des grands rendez-vous nationaux et européens. Métro ligne 1, « Tuileries » (la plus proche du lieu de rendez-vous) ou 14 « Pyramides ».

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© 2023 Musée du Louvre / Olivier Ouadah