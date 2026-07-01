LA ZARRA + 1ère partie, Le SAX, Achères

Informations pratiques

LA ZARRA + 1ère partie Vendredi 27 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Vous l’avez sûrement entendue avec le tube “Tu t’en iras” ou “Evidemment” à l’Eurovision : La Zarra s’est imposée avec une élégance bien à elle; à savoir des chansons entre glamour, drame et vérités qui piquent un peu. Avec son nouveau projet, elle revient plus libre, plus intense, toujours aussi cinématographique. Une voix capable de passer du murmure au grand frisson, des textes qui sentent les histoires d’amour compliquées et les départs à 3h du matin : bienvenue dans l’univers de La Zarra.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/la-zarra »}]

La Zarra + 1ère partie Chanson

DR