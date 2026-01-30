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La zone indigo, au théâtre des Béliers Parisiens Théâtre des Béliers Parisiens Paris

vendredi 30 janvier 2026 · Théâtre des Béliers Parisiens · Paris

La zone indigo, au théâtre des Béliers Parisiens Théâtre des Béliers Parisiens Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 30 janvier 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Lieu
Théâtre des Béliers Parisiens
Adresse
14 bis rue Sainte-Isaure
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Placement libre / Pas de catégorie<br>Merci de vous présenter 30 min avant le début de la séance pour récupérer vos places et intégrer la file d’attente.</p>

LA ZONE INDIGO est un thriller d’anticipation qui suit un petit groupe de chercheurs, tous confrontés à un même dilemme : pour résister, faut-il fuir ou rester ?

Lorsqu’un cachalot équipé d’enregistreurs s’échoue sur la côte atlantique, la bioacousticienne Cléo Marson et son équipe sont chargés d’enquêter sur l’origine de cette tentative d’espionnage. Ils ignorent alors que leurs découvertes pourraient les amener à fuir leur pays, bouleverser l’ordre mondial et mettre des millions de vies en péril.

Jours et horaires de représentations

Du mardi au samedi à 21 h
Matinée le dimanche à 15 h

Après « Big Mother » découvrez « La Zone Indigo » un thriller d’anticipation de Mélody Mourey.
Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
payant

Placement libre / Pas de catégorie
Merci de vous présenter 30 min avant le début de la séance pour récupérer vos places et intégrer la file d’attente.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-30T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00
Date(s) :

Théâtre des Béliers Parisiens 14 bis rue Sainte-Isaure  75018 Paris


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