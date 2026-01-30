La zone indigo, au théâtre des Béliers Parisiens Théâtre des Béliers Parisiens Paris

Informations pratiques

LA ZONE INDIGO est un thriller d’anticipation qui suit un petit groupe de chercheurs, tous confrontés à un même dilemme : pour résister, faut-il fuir ou rester ?

Lorsqu’un cachalot équipé d’enregistreurs s’échoue sur la côte atlantique, la bioacousticienne Cléo Marson et son équipe sont chargés d’enquêter sur l’origine de cette tentative d’espionnage. Ils ignorent alors que leurs découvertes pourraient les amener à fuir leur pays, bouleverser l’ordre mondial et mettre des millions de vies en péril.

Jours et horaires de représentations Du mardi au samedi à 21 h

Matinée le dimanche à 15 h

Après « Big Mother » découvrez « La Zone Indigo » un thriller d’anticipation de Mélody Mourey.

Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

payant

Placement libre / Pas de catégorie

Merci de vous présenter 30 min avant le début de la séance pour récupérer vos places et intégrer la file d’attente.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre des Béliers Parisiens 14 bis rue Sainte-Isaure 75018 Paris



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