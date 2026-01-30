La zone indigo, au théâtre des Béliers Parisiens Théâtre des Béliers Parisiens Paris
vendredi 30 janvier 2026 · Théâtre des Béliers Parisiens · Paris
Informations pratiques
LA ZONE INDIGO est un thriller d’anticipation qui suit un petit groupe de chercheurs, tous confrontés à un même dilemme : pour résister, faut-il fuir ou rester ?
Lorsqu’un cachalot équipé d’enregistreurs s’échoue sur la côte atlantique, la bioacousticienne Cléo Marson et son équipe sont chargés d’enquêter sur l’origine de cette tentative d’espionnage. Ils ignorent alors que leurs découvertes pourraient les amener à fuir leur pays, bouleverser l’ordre mondial et mettre des millions de vies en péril.
Jours et horaires de représentations
Du mardi au samedi à 21 h
Matinée le dimanche à 15 h
Après « Big Mother » découvrez « La Zone Indigo » un thriller d’anticipation de Mélody Mourey.
Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
payant
Placement libre / Pas de catégorie
Merci de vous présenter 30 min avant le début de la séance pour récupérer vos places et intégrer la file d’attente.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-30T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00
Date(s) :
Théâtre des Béliers Parisiens 14 bis rue Sainte-Isaure 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Théâtre des Béliers Parisiens et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS 26 juillet 2026
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris 27 juillet 2026
- Pamina Beroff & Simon Chivallon, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS 27 juillet 2026
- Stage de perspective en extérieur 27 juillet 2026