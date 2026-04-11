L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception ! Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception ! Esplanade Jean-Marie Louvel Caen lundi 13 avril 2026.
Caen
L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception !
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-13
Découvrez certains des lieux les plus prestigieux de l’abbaye en compagnie d’un guide !
Salles du monastère datant du XVIIIe siècle, cloître, salle des gardes, pressoir ou encore église abbatiale… Connaissez-vous ces lieux emblématiques ?
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Réservation en ligne sur https://billetterie-abbayeauxhommes.caen.fr
Horaires des visites
Lundi, mardi, jeudi et vendredi visites à 10h30 et 14h30
Mercredi 10h30
Dimanche des vacances scolaires visites à 10h30, 14h30 et 16h
Sous réserve de la disponibilité des salles le jour de la visite. .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie abbayeauxhommes@caen.fr
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English : L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception !
Discover some of the abbey’s most prestigious sites in the company of a guide!
The 18th-century rooms of the monastery, the cloister, the guards’ room, the wine press and the abbey church… Do you know these emblematic places?
L’événement L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception ! Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Caen la Mer
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