L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception ! Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Caen

L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception !

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-13

Découvrez certains des lieux les plus prestigieux de l’abbaye en compagnie d’un guide !

Salles du monastère datant du XVIIIe siècle, cloître, salle des gardes, pressoir ou encore église abbatiale… Connaissez-vous ces lieux emblématiques ?

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Salles du monastère datant du XVIIIe siècle, cloître, salle des gardes, pressoir ou encore église abbatiale… Connaissez-vous ces lieux emblématiques ?

Réservation en ligne sur https://billetterie-abbayeauxhommes.caen.fr

Horaires des visites

Lundi, mardi, jeudi et vendredi visites à 10h30 et 14h30

Mercredi 10h30

Dimanche des vacances scolaires visites à 10h30, 14h30 et 16h

Sous réserve de la disponibilité des salles le jour de la visite. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie abbayeauxhommes@caen.fr

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English : L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception !

Discover some of the abbey’s most prestigious sites in the company of a guide!

The 18th-century rooms of the monastery, the cloister, the guards’ room, the wine press and the abbey church… Do you know these emblematic places?

L’événement L’Abbaye-aux-Hommes un patrimoine d’exception ! Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Caen la Mer