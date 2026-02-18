L’Abbaye en Roses Jardin de l’Abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde

L’Abbaye en Roses

Jardin de l’Abbaye de Valsaintes Boulinette Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

de 12 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le jardin de l’abbaye de Valsaintes voit la vie en roses ! Fêtez la 25ème édition de l’Abbaye en Roses floraison de 300 variétés de rosiers, visites, animations.

Jardin de l’Abbaye de Valsaintes Boulinette Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 94 19 info@valsaintes.org

English :

The garden of Valsaintes Abbey is seeing life through rose-colored glasses! Celebrate the 25th edition of the Abbey in Roses: blooming of 300 varieties of roses, visits, and entertainment.

