L’abbaye, mémoire des siècles ; Visite guidée au cœur de l’Histoire, Abbaye Saint-Martin du Bourg, Avallon

Informations pratiques

L’abbaye, mémoire des siècles ; Visite guidée au cœur de l’Histoire 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Martin du Bourg Yonne

tarif unique JEP26 : 5 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pendant une heure, laissez-vous guider à travers plus de mille ans d’histoire avallonnaise. Découvrez le passé de cette abbaye emblématique, les vies dont elle a été le témoin et le projet de sauvegarde qui lui ouvre aujourd’hui un nouvel avenir. Un récit vivant et émouvant, au cœur de la mémoire d’Avallon.

Abbaye Saint-Martin du Bourg 4 impasse Saint-Martin, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 30 22 91 http://www.saintmartindubourg.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintmartindubourg.com/event-list »}] Venez découvrir les vestiges d’une ancienne abbaye romane, et le projet de rénovation et de musée en cours d’installation. l’accès à l’édifice se fait par la ruelle | Départ des visites en façade.

Pendant une heure, laissez-vous guider à travers plus de mille ans d’histoire avallonnaise. Découvrez le passé de cette abbaye emblématique, les vies dont elle a été le témoin et le projet de qui lui…

©arnaudbachelin