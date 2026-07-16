« L’abbé Lemire fait son théâtre », Maison-musée de l’Abbé Lemire, Hazebrouck

Informations pratiques

« L’abbé Lemire fait son théâtre » Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Maison-musée de l’Abbé Lemire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Pour en apprendre plus sur l’Abbé LEMIRE et la vie des Hazebrouckois du début du XXe siècle, rendez-vous pour une visite guidée théâtralisée proposée par l’association Mémoire de l’Abbé LEMIRE. Vous y découvrirez également le béguinage désormais rénové.

Participation libre

Maison-musée de l’Abbé Lemire HAZEBROUCK rue de l’église saint éloi Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Pour en apprendre plus sur l’Abbé LEMIRE et la vie des Hazebrouckois du début du XXe siècle, rendez-vous pour une visite guidée théâtralisée proposée par l’association Mémoire de l’Abbé LEMIRE. y…

©L’association Abbé Lemire