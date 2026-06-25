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L’Abel expose Thaon-les-Vosges

L’Abel expose Thaon-les-Vosges mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
6 bis rue du Marché
Ville
88150 Thaon-les-Vosges
Département
Vosges
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
00:00:00
Tarif
0 Gratuit

Thaon-les-Vosges

L’Abel expose

6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 00:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-01

Présentation de créations en textile, bois et métal, fabriquées dans les ateliers de l’association à but d’emploi L’Abel Initiative.
Tout public • Espace exposition
Entrée libreTout public
0  .

6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 34 80 79 

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English :

Exhibition of works in textiles, wood, and metal, crafted in the workshops of the employment-focused nonprofit organization L’Abel Initiative.
Open to the public ? Exhibition space
Free admission

L’événement L’Abel expose Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION

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