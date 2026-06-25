Thaon-les-Vosges

L’Abel expose

6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 00:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-01

Présentation de créations en textile, bois et métal, fabriquées dans les ateliers de l’association à but d’emploi L’Abel Initiative.

Tout public • Espace exposition

Entrée libreTout public

0 .

6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 34 80 79

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English :

Exhibition of works in textiles, wood, and metal, crafted in the workshops of the employment-focused nonprofit organization L’Abel Initiative.

Open to the public ? Exhibition space

Free admission

L’événement L’Abel expose Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION