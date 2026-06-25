L’Abel expose Thaon-les-Vosges
L’Abel expose Thaon-les-Vosges mercredi 1 juillet 2026.
Thaon-les-Vosges
L’Abel expose
6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 00:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-01
Présentation de créations en textile, bois et métal, fabriquées dans les ateliers de l’association à but d’emploi L’Abel Initiative.
Tout public • Espace exposition
Entrée libreTout public
0 .
6 bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 34 80 79
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English :
Exhibition of works in textiles, wood, and metal, crafted in the workshops of the employment-focused nonprofit organization L’Abel Initiative.
Open to the public ? Exhibition space
Free admission
L’événement L’Abel expose Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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