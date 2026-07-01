LABESS + 1ère partie, Le SAX, Achères
vendredi 20 novembre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
LABESS + 1ère partie Vendredi 20 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Paillettes : 14 > 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00
Avec Labess, les frontières musicales prennent clairement des vacances. Le groupe mélange reggae, chaâbi, rumba, flamenco et chanson engagée dans des concerts où tout finit par bouger : les têtes, les épaules, parfois même les voisin·es de siège les plus timides. Porté par la voix chaleureuse de Nedjim Bouizzoul, Labess transforme les histoires de voyage, de fête et de liberté en véritable moment collectif. Une soirée qui sent le voyage, les nuits d’été et les refrains qu’on reprend sans les connaître.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/labess »}]
Labess + 1ère partie Gipsy chaabi
DR
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