L’abolition des privilèges Cholet

L’abolition des privilèges

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 21:15:00

Date(s) :

2026-03-17

Une plongée captivante dans les États généraux de 1789. Un seul en scène intense sur la chute des privilèges et l’accélération de l’Histoire.

On célèbre plus le 14 juillet que le 4 août 1789 et pourtant : c’est cette nuit-là que la toute nouvelle assemblée a voté la fin des privilèges pour quelques-uns, et les prémices de l’égalité pour tous. Pour tous, vraiment ?

Dans une configuration quadri frontale à la fois intimiste et dynamique, L’abolition des privilèges donne à vivre cette nuit du 4 août 1789 où les droits féodaux ont été balayés. Cette adaptation du roman historique de Bertrand Guillot remonte dans le temps jusqu’au climax de la Révolution.

Ce seul en scène virtuose est une folle chevauchée donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée et que rien n’est jamais figé. .

